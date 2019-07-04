Мастер по вождению в Сморгони 18 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района выявила нарушения в деятельности районного подразделения ДОСААФ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.
При решении вопросов о приеме на работу администрация учреждения не выясняла, есть ли у претендентов достаточные профессиональные навыки, чтобы обучать кандидатов в водители управлению транспортом. Один из мастеров, который пришел на работу в январе 2019 года, 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Два правонарушения он совершил в январе. Другого мастера автошколы привлекали 8 раз, два последних - в июне 2018 и январе 2019 года.
В деятельности автоучебной организации обнаружили многочисленные факты, когда транспорт допускался к участию в движении без прохождения гостехосмотра. Принимали на учебу и заключали договоры с гражданами, которые не прошли обязательное медосвидетельствование. Без предварительного медосмотра брали на работу мастеров производственного обучения.
"Безответственное отношение руководства автоучебной организации к безопасности обучаемых способствовало созданию условий для некачественного учебного процесса, а в дальнейшем может повлечь угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения", - отметили в прокуратуре.
Председателю Сморгонской РОС ДОСААФ внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также причин и условий, которые им способствовали.-0-
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