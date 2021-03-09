Мастер стройфирмы из Новогрудка получил 3 года домашней "химии" за гибель рабочего

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Новогрудского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Обвиняемый работал в одном из ОАО мастером строительно-монтажных работ. Под его руководством работники фирмы занимались устройством кровли дома. При этом, как сообщили в суде, обвиняемый допустил к работе мужичину, который не прошел обучение по специальной программе, медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, стажировку, аттестацию. Также у него не было удостоверения на право производства подобных работ.

Кроме того, обвиняемый допустил мужчину к работе на высоте, не обеспечив его надлежащими средствами защиты.

Во время работы листы металлопрофиля начали падать вниз с крыши, стянув за собой непристегнутого в тот момент работника. Мужчина упал с крыши на землю. Позже от полученных травм он скончался в больнице.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суд признал мастера виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года. Кроме того, он на 3,5 года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-