Мать и двое детей пострадали при пожаре дома в Гомельском районе

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Женщина с двумя детьми пострадала при пожаре жилого дома в агрогородке Еремино Гомельского района, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме поступила в службу спасения сегодня в 00.44. К прибытию спасателей жильцы дома находились на улице, возгорание было на втором этаже дома. Работники МЧС ликвидировали пожар.

После осмотра медработниками женщина 1979 года рождения с сыном (2007 г.р.) и дочерью (2009 г.р.) с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, термоингаляционная травма" госпитализированы.

При пожаре повреждены потолочное перекрытие и имущество на втором этаже на площади 70 кв.м, закопчены стены и потолок в жилом доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-