Мать и шестеро детей пострадали при пожаре в Пинске

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинчанка и ее шестеро детей госпитализированы после ночного пожара, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома по улице Ильина спасателям поступило сегодня в 02.48. В течение пяти минут подразделения Пинского ГРОЧС прибыли на место вызова. Подъезд был сильно задымлен, горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже. Хозяйка жилища 1985 года рождения находится в отпуске по уходу за ребенком. До прибытия подразделений МЧС женщина самостоятельно эвакуировала шестерых детей.
С 8-го и 9-го этажей по лестничным маршам спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели жильцов пострадавшей квартиры. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" женщину и ее детей госпитализировали в Пинскую детскую больницу.
В результате пожара огнем уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.
Еще один пожар произошел в Пинске несколькими часами ранее. Примерно в 22.30 10 января загорелась квартира на четвертом этаже семиэтажного жилого дома, принадлежащая 75-летнему мужчине. Огнем уничтожена кровать, повреждена внутренняя отделка жилой комнаты, закопчены стены и потолок в квартире. Хозяин жилища погиб. Причина пожара устанавливается.-0-
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