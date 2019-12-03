Мать и сын погибли на пожаре в Гомельском районе

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын погибли на пожаре в частном доме в Гомельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Трагедия произошла сегодня. Около 11.09 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС дежурный врач сообщил, что на линию 103 поступила информация о пожаре кирпичного дома в агрогородке Мичуринская.

Прибывшие спасатели обнаружили задымление в строении. "Дом кирпичный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицирован. При проведении разведки спасатели в комнате на полу обнаружили тело хозяйки 1954 года рождения, а в соседней комнате на кровати - ее сына без признаков жизни", - рассказали в управлении МЧС.

Пенсионерка жила вместе с неработающим сыном 1985 года рождения.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены мебель и пол в комнате. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-