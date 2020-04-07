Мать и сын погибли при пожаре в Ляховичском районе

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе при пожаре погибли пожилая женщина и ее сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Ляховичский РОЧС сообщение о пожаре в деревне Русиновичи поступило 6 апреля в 15.42. К приезду спасателей в деревянном доме наблюдалось задымление. В одной из комнат на кровати без признаков жизни лежала хозяйка 1936 года рождения. Сотрудники МЧС вынесли ее на свежий воздух, до приезда бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия. Медики констатировали смерть женщины. В другой комнате был обнаружен ее погибший сын 1974 года рождения.

Фото Брестского областного управления МЧС

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил стены, перекрытия и имущество в доме. Причина возгорания устанавливается.-0-