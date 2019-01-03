Мать и сын спасены при пожаре в квартире минской многоэтажки

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын спасены при пожаре, который произошел в 12-этажном доме на ул.Якубова в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о дыме из квартиры на втором этаже 12-этажного здания поступило спасателям 2 января в 15.02.

Загорелось имущество в комнате. Внутри звено газодымозащитной службы обнаружило пенсионерку и ее сына без сознания. Их вынесли на воздух и передали бригаде скорой помощи. После осмотра мать и сын госпитализированы с предварительным диагнозом "термоингаляционная травма дыхательных путей, отравление продуктами горения".

Фото МЧС

Пожар локализован и ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии сына хозяйки квартиры.-0-