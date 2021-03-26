Мать и троих детей спасли при пожаре дома в Жлобинском районе

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мать и троих детей при пожаре дома в городском поселке Стрешин Жлобинского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о ЧП в частном доме поступила на "101" 25 марта в 20.49. В момент возникновения пожара женщина 1991 года рождения с тремя сыновьями 2010, 2014 и 2016 годов рождения находилась в доме. Глава семьи был на работе. Хозяйка заметила, что горит веранда, испугалась, вместе с детьми поднялась на мансарду и позвонила спасателям.

Работники МЧС оперативно прибыли к месту вызова, незамедлительно начали проводить разведку. Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №15 Жлобинского районного отдела по ЧС Максим Тарасов и водитель Василий Козлов через горящую веранду проникли в дом и поднялись на второй этаж, где была семья. "Я взял на руки двоих мальчишек, а коллега - третьего ребенка и за руку мать. Накрыли всех покрывалами и одеялами и вывели на улицу", - рассказал командир отделения.

Мать и детей доставили в учреждение здравоохранения. После оказания медпомощи женщину отпустили домой, мальчиков оставили для дополнительного обследования.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил веранду, в доме закопчены стены и потолок.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-