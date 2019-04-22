22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать с шестилетней дочерью спасли при пожаре в минской многоэтажке, из дома эвакуировали 12 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Пожар в девятиэтажке на ул.Гурского произошел днем 21 апреля. "В 12.24 на номер 101 от прохожих поступило сообщение о дыме из квартиры на шестом этаже. Когда на место прибыли спасатели, из окна шел сильный черный дым, - рассказали в управлении. - На момент пожара в квартире на седьмом этаже в гостях находились 26-летняя женщина с дочерью 2013 года рождения. Работники МЧС спасли их при помощи специальных масок и вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Они не пострадали. С вышерасположенных этажей эвакуировано 12 человек, из них 5 детей".
Пожар ликвидировали в 12.37. Как выяснилось, загорелись вещи на лоджии двухкомнатной квартиры на шестом этаже. Огнем повреждено имущество, оконная рама лоджии и окно, закопчена квартира.
Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия - брошенный окурок с расположенного выше этажа.-0-
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