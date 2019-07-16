Мать с трехмесячным ребенком спасли при пожаре в Пружанах

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах при пожаре в пятиэтажке спасена женщина с трехмесячным ребенком, еще 5 жильцов дома эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в доме на ул.Урбановича поступила спасателям сегодня в 10.46. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в подъезде было плотное задымление, горела квартира на первом этаже.

Звеном газодымозащитной службы из квартиры на пятом этаже при помощи маски были спасены женщина с ребенком. Также из других квартир подъезда были эвакуированы 5 человек. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела спасенных, никто в госпитализации не нуждался.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровать, матрац, постельные принадлежности в комнате, закопчены стены и имущество в коридоре. Пострадавших нет.

Хозяин квартиры 1986 года рождения и проживающий с ним брат 1983 года рождения на момент возникновения пожара находились на работе. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-