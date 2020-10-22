Матери, обвиняемой в насилии над малолетним ребенком, назначено 7,5 года колонии

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении матери, которая неоднократно применяла насилие к своему малолетнему ребенку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

В суде обвиняемая признала себя виновной и раскаялась. Она подтвердила, что в нетрезвом виде систематически умышленно причиняла сыну телесные повреждения, при этом осознавала вероятные негативные последствия. Свои действия она объяснила усталостью, отсутствием помощи от окружающих, капризами ребенка и алкогольным опьянением.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал женщину виновной. В качестве наказания ей назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. К ней применены принудительные меры лечения от алкоголизма. По амнистии она на один год освобождена от назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщили в прокуратуре, став матерью в третий раз, женщина систематически избивала своего новорожденного сына. В результате ребенок получил телесные повреждения, в том числе переломы костей рук и ног, относящиеся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.

На иждивении женщины на тот момент находилась старшая пятилетняя дочь, а второй ребенок погиб новорожденным при неустановленных обстоятельствах.

Неоднократные факты применения насилия стали известны, когда в ноябре 2019 года, то есть через два месяца после рождения третьего ребенка, детей женщины признали нуждающимися в государственной защите и находящимися в социально опасном положении. Во время одного из рейдов сотрудники детского сада заметили у младшего ребенка на лице телесные повреждения. Мальчика тогда госпитализировали и изъяли из семьи. Впоследствии по факту обнаружения у него телесных повреждений было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования супруг обвиняемой говорил о том, что не знал о применении женой насилия в отношении младшего сына. После избрания к ней меры пресечения в виде заключения под стражу и изъятия детей он ни разу не навестил их в госучреждениях. Аналогичную позицию заняли и родственники супругов. В итоге из семьи изъяли и старшую дочь.

В прокуратуре добавили, что решением суда Московского района Минска от 19 августа женщина лишена родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей. Решение суда вступило в законную силу. Впоследствии иск о лишении родительских прав заявлен и в отношении отца. Суд его удовлетворил, но решение не вступило в законную силу.-0-