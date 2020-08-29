МЧС: при пожаре в Орше никто не пострадал

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в цехе по производству молочной продукции в Орше пострадавших нет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт МЧС.

Как сообщалось, пожар произошел сегодня днем в Орше по улице 1 Мая. Дым шел из-под кровли цеха по производству молочной продукции. В 15.43 сотрудники МЧС локализовали пожар.

Подразделения МЧС ликвидируют пожар в Орше По предварительным данным, на техническом этаже проводились работы, произошло загорание строительного мусора, от него начал тлеть утеплитель.

По предварительным данным, на техническом этаже проводились работы, произошло загорание строительного мусора, от него на площади 3000 кв.м начал тлеть утеплитель. Подразделения МЧС все еще работают на месте происшествия.-0-