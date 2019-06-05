МЧС сообщает о случаях падения деревьев из-за сильного дождя в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за сильного дождя зарегистрировано несколько случаев падения деревьев. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

На данный момент известно о четырех таких случаях. В местах падения деревьев работают спасатели.

Ранее Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупреждал об оранжевом уровне опасности во второй половине дня. На большей части территории Беларуси, в том числе Минске, сегодня до 21.00 ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-