МЧС сообщает о случаях падения деревьев из-за сильного дождя в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за сильного дождя зарегистрировано несколько случаев падения деревьев. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
На данный момент известно о четырех таких случаях. В местах падения деревьев работают спасатели.
Ранее Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупреждал об оранжевом уровне опасности во второй половине дня. На большей части территории Беларуси, в том числе Минске, сегодня до 21.00 ожидаются грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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