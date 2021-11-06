МЧС спасло мужчину при пожаре в квартире в Мостах

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Мосты работники МЧС спасли при пожаре мужчину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сведения о пожаре в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома поступили 5 ноября в 14.29. Огонь повредил имущество в жилой комнате, закопчены стены, потолок. Подразделение МЧС спасло хозяина квартиры 1970 года рождения, который с отравлением продуктами горения, ожогами верхних и нижних конечностей госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причиной пожара могло быть короткое замыкание электропроводки телевизора или неосторожное обращение с огнем при курении. Это основные версии.

Еще два пожара случились в Гродненской области за минувшие сутки. В агрогородке Ворняны Островецкого района горела баня в частном домовладении. Огонь повредил кровлю. Причина пожара устанавливается.

Также 5 ноября в 11.44 поступило сообщение: загорелось энергосредство УЭС-2-250А "Полесье" вблизи деревни Дворище Лидского района. Огонь повредил электропроводку в моторном отсеке и аккумулятор. Причина произошедшего устанавливается.-0-