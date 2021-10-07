МЧС: за сутки ликвидированы 3 лесных, 1 торфяной и 5 пожаров травы и кустарников

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных, 1 торфяной и 5 пожаров травы и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным, с 6.00 6 октября до 6.00 7-го ликвидированы 3 лесных пожара на общей площади 6,4 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 5 пожаров травы и кустарников на общей площади 0,7 га", - рассказали в пресс-службе.
Так, 6 октября в 13.40 спасателям поступило сообщение об обнаружении пожара травы и кустарников возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области на площади 1,5 га. Для ликвидации пожара задействованы 4 единицы техники и 25 работников ГЛХУ "Полесский лесхоз". Тушение затруднено заболоченностью местности. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 площадь пожара составляет 0,3 га.-0-