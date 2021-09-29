МЧС: за сутки в лесах потерялись 19 человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах потерялись 19 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 28 сентября до 6.00 29-го поступили сведения о 19 гражданах, пропавших в лесах 14 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисков были задействованы 52 единицы техники и 150 человек, из них от МЧС 31 единица техники и 70 спасателей", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены 15 человек, в том числе 13 - работниками МЧС. Не найдены четыре человека в Добрушском, Столинском, Солигорском и Толочинском районах, поиски будут продолжены.-0-