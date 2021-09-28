МЧС: за сутки в лесах заблудились 5 человек

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС за сутки поступили сообщения о пятерых потерявшихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 27 сентября до 6.00 28-го поступили сообщения о пяти пропавших гражданах в лесных массивах на территории пяти районов Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 26 единиц техники и 79 человек, из них 15 единиц техники и 38 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены три человека, из них двое - работниками МЧС. Не найдены два человека в Минском районе и в Могилеве, их поиски будут продолжены.-0-