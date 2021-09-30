МЧС: за сутки в лесах заблудились 8 человек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах заблудились 8 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 29 сентября до 6.00 30-го в МЧС поступили сообщения о 8 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 7 районов Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 36 единиц техники и 114 человек, из них 20 единиц техники и 53 работника МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены 8 человек, из них 7 - работниками МЧС.-0-