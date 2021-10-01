МЧС: за сутки в лесах заблудились два человека

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах заблудились два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 30 сентября до 6.00 1 октября в МЧС поступили сообщения о двух пропавших гражданах в лесных массивах на территории двух районов Гомельской области. Для поисковых работ были задействованы 3 единицы техники и 15 человек, из них 1 единица техники и 8 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Оба обнаружены, из них один - работниками МЧС.-0-