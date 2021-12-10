Мебельщики из Гомеля обманули заказчиков на более Br70 тыс.

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о завладении денежными средствами заказчиков корпусной мебели, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В преступлении против собственности обвиняются руководители ЧПУП "Макассар" и ООО "Феррара М", занимавшиеся производством и установкой мебели. По версии следствия, директор и главный бухгалтер ЧПУП "Макассар" на протяжении нескольких лет добросовестно оказывали услуги по изготовлению и установке мебели. Спустя некоторое время качество услуг снизилось - стали затягиваться сроки изготовления мебели, появились долговые обязательства перед заказчиками. Потеря деловой репутации привела к уменьшению клиентской базы и падению прибыли.

В 2019 году, находясь в крайне неблагоприятном финансовом положении, фигуранты решили по тому же адресу открыть аналогичную фирму под вывеской ООО "Феррара М". При этом номинальным директором стала бывший бухгалтер ЧПУП "Макассар", а директор ЧПУП был оформлен в новой фирме столяром. "Суть их деятельности не изменилась. Обвиняемые заключали с гражданами на условиях предоплаты договоры на изготовление и реализацию корпусной мебели, матрасов. Размер предоплаты составлял от 70% до 100% от стоимости заказа. Большинство клиентов полностью оплачивали заказ в день заключения договора", - рассказала официальный представитель. Зачастую граждане переводили на счет организации деньги, взятые в кредит.

Фигуранты работали по принципу пирамиды - за счет поступления денег от новых клиентов изготавливали мебель по старым договорам. Сроки оказания услуг, как правило, не соблюдались. Обещанные клиентам один-три месяца на изготовление дивана или кухни затянулись на полтора-два года безрезультатного ожидания. Обманутые заказчики стали обращаться с заявлениями в различные инстанции. В итоге прокуратура возбудила уголовное дело.

Следственное управление УСК по Гомельской области обобщило и изучило многочисленные факты противоправной деятельности фигурантов. Мебельщики заключали фиктивные договоры, заведомо не намеревались выполнять обязательства, получали предоплату и завладевали деньгами клиентов. Установлено, что с октября 2018 года по декабрь 2020-го обвиняемые мошенническим путем завладели деньгами 28 граждан на общую сумму более Br71 тыс. Большинство потерпевших - жители Гомеля.

Действия 47-летнего мужчины и 39-летней женщины квалифицированы по ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) УК. К ним применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-