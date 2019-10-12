Медики оказали помощь пятерым пострадавшим при опрокидывании палатки у "Борисов-Арены"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оказали помощь пятерым пострадавшим в результате опрокидывания палатки возле "Борисов-Арены", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"Пострадали пять человек. Двое с переломами направлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Еще двое - в Борисовскую ЦРБ. Кроме того, одну пострадавшую после оказания медицинской помощи на месте отправили на амбулаторное лечение", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщалось, палатка опрокинулась сегодня возле "Борисов-Арены" из-за сильного ветра.-0-