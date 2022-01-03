Медики оценивают состояние шести пострадавших в ДТП в Витебской области туристов как тяжелое

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оценивают состояние шести пострадавших в ДТП в Витебской области пассажиров как тяжелое, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.
"Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные легкой степени", - отметили в пресс-службе.
ДТП произошло на 119-м км трассы М8 Витебск - Могилев - Гомель сегодня днем. Столкнулись туристический автобус "Скания", следовавший в областной центр, и легковой автомобиль "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте.-0-