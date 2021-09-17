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17 сентября 2021, 13:19

Медсестра из Витебска лишилась более Br2,5 тыс. из-за интернет-мошенников

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. У медсестры из Витебска кибермошенники похитили более Br2,5 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Очередной жертвой вишинга - вида телефонного мошенничества - стала 64-летняя медсестра одного из учреждений здравоохранения Витебска. Она была на работе, когда ей с неизвестного номера позвонила девушка и, представившись сотрудником одного из банков, спросила, брала ли женщина недавно крупный кредит. Услышав отрицательный ответ, позвонившая сообщила, что скорее всего персональными данными медработника воспользовались мошенники, нужно срочно принимать меры, поэтому с ней свяжется сотрудник службы поддержки финансового учреждения. Уже через пару минут растерянной женщине позвонил мужчина.

Далее все произошло по отработанной интернет-мошенниками схеме. Сначала лжесотрудник банка уточнил, держательницей каких платежных карт женщина является, под предлогом подтверждения личности выманил паспортные данные, а затем отправил ей на телефон несколько СМС-сообщений с кодами, которые ничего не подозревающая витебчанка продиктовала мошеннику. Предположение, что она имеет дело со злоумышленниками, появилось у потерпевшей, когда ее попросили поехать в банк и взять кредит на внушительную сумму. Она стала проверять баланс на карточках и обнаружила пропажу более Br2,5 тыс. А когда позвонила в службу поддержки банка, где обслуживается, и уточнила, работает ли у них сотрудник с именем и фамилией, которыми представился мужчина, то получила отрицательный ответ.

Как рассказали в группе по противодействию киберпреступности ОВД администрации Первомайского района г.Витебска, с начала года на территории Первомайского района областного центра зарегистрировано свыше 200 хищений путем модификации компьютерной информации, свыше 130 из них - в результате завладения реквизитами банковских платежных карт, переданными в ходе беседы по телефону с мнимым сотрудником банка. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Милиция Витебской области напоминает гражданам, что мошенники регулярно обновляют схемы обмана. Если вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера, не торопитесь следовать инструкциям. Никогда не выполняйте никакие действия, касающиеся финансов, по просьбе третьих лиц. Ни под каким предлогом не передавайте незнакомым конфиденциальную информацию - реквизиты платежной карты, номер паспорта, личный идентификационный номер, логины, пароли, СМС-коды. Работники финансовых учреждений никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать их личную информацию. Необходимо оставаться бдительным, не принимать поспешных решений, а при первых же подозрениях немедленно завершить разговор. Только внимательное отношение к своим учетным и персональным данным поможет защитить вас от злоумышленников.-0-

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