Медтовар с истекшим сроком годности поставили в один из РНПЦ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел установило факты реализации дорогостоящих товаров медицинского назначения с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках годности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Документы и искаженные сведения неоднократно предъявлялись представителями аффилированных субъектов (при участии в процедурах госзакупок) в адрес организатора - ПТРУП "Белмедтехника". Введение организатора и заказчика в заблуждение привело к признанию участников победителями, заключению контрактов и, как следствие, поставке несоответствующего требованиям аукционных документов медицинского товара в адрес одного из ведущих научно-практических центров страны, отметили в пресс-службе.

Вместе с тем своевременные совместные действия позволили предотвратить использование товара с истекшим сроком годности, изъять его из оборота для проведения правоохранительными органами необходимых проверочных мероприятий.

Материалы, в том числе полученные по линии международного сотрудничества, переданы в главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД для организации проверочных мероприятий и последующей дачи правовой оценки.

Одновременно с этим Минздрав начал претензионную работу в отношении группы поставщиков. Сегодня в ведомство были вызваны представители поставщиков для дачи пояснений по сложившейся ситуации и обсуждения суммы компенсации от причиненного вреда.

Министерство здравоохранения напоминает, что введение организаторов и заказчиков закупок, а также потребителей в заблуждение относительно качества, способа изготовления, даты и места изготовления товара, сроках его годности (стерильности) влекут уголовную ответственность.-0-