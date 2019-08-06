Механизатор из Дятловского района слил из служебного трактора 500 л топлива

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Механизатор из Дятловского района слил из служебного трактора 500 л дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Дятловском районе на краже солярки попался тракторист-машинист одного из местных сельскохозяйственных предприятий. Противоправная деятельность ранее не судимого мужчины растянулась на несколько месяцев. С февраля по июнь 2019 года он из бака закрепленного за ним трактора похитил 500 л дизельного топлива.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам милиции не только удалось задержать подозреваемого, но и изъять похищенное топливо", - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.211 УК (Присвоение либо растрата).-0-