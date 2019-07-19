Механизатор из Ганцевичского района слил более 300 л топлива

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Механизатор из Ганцевичского района подозревается в хищении более 300 л топлива, сообщил БЕЛТА старший инспектор УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Сотрудники милиции обнаружили на подворье у 51-летнего жителя деревни Полонь 315 л дизельного топлива в канистрах. Мужчина работает механизатором в одном из местных сельхозпредприятий. Во время проверки было установлено, что он в течение нескольких месяцев похищал из бака трактора топливо и хранил у себя в хозпостройке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). Похищенное топливо изъято и возвращено предприятию. С подозреваемого взята подписка о невыезде.-0-