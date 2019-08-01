Механизатор из Мостовского района слил из трактора более 800 литров дизтоплива

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Механизатор из Мостовского района за две недели слил из трактора более 800 литров дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Информацию о хищении дизельного топлива получил участковый инспектор милиции и передал ее в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Мужчину 1984 года рождения, работающего механизатором на одном из сельхозпредприятий района, задержали с поличным.

"Транспортное средство было оснащено системой навигации, показывающей не только все его передвижения, но и даже уровень топлива в баке. Милиционерами было отмечено, что мужчина по пути следования заезжает в одно и то же место в лесном массиве. Как оказалось, именно там он сливал солярку в канистры", - рассказали в милиции.

За две недели в июле мужчина слил более 800 литров топлива. Правоохранителям он пояснил, что рассчитывал на неисправность установленной на тракторе системы навигации и не догадывался, что за ним наблюдают.

По статье "Присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый проблем с законом не имел.-0-