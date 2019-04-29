Механизатор из Наровлянского района похитил 540 л топлива за месяц

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе правоохранители поймали с поличным тракториста одного из местных хозяйств при попытке слить 120 л дизельного топлива, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По имевшейся у оперативников группы БЭП Наровлянского РОВД информации, 33-летний механизатор одного из сельхозпредприятий района мог быть причастен к краже дизельного топлива с сельхозтехники. "Первичная проверка подтвердила факт совершения хищений. Механизатор был закреплен за энергонасыщенным трактором "Беларус 3522". Для полевых работ он ежедневно получал крашеное дизельное топливо. Часть солярки сливал в канистры, затем реализовывал знакомому", - рассказал Виталий Пристромов. Вскоре тракториста поймали с поличным.

Установлено, что с 15 марта по 18 апреля 2019 года мужчина похитил 540 л солярки.

Материалы проверки переданы в районный РОСК для дачи правовой оценки.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома