Механизатор из Наровлянского района похитил 540 л топлива за месяц

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе правоохранители поймали с поличным тракториста одного из местных хозяйств при попытке слить 120 л дизельного топлива, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
По имевшейся у оперативников группы БЭП Наровлянского РОВД информации, 33-летний механизатор одного из сельхозпредприятий района мог быть причастен к краже дизельного топлива с сельхозтехники. "Первичная проверка подтвердила факт совершения хищений. Механизатор был закреплен за энергонасыщенным трактором "Беларус 3522". Для полевых работ он ежедневно получал крашеное дизельное топливо. Часть солярки сливал в канистры, затем реализовывал знакомому", - рассказал Виталий Пристромов. Вскоре тракториста поймали с поличным.
Установлено, что с 15 марта по 18 апреля 2019 года мужчина похитил 540 л солярки.
Материалы проверки переданы в районный РОСК для дачи правовой оценки.-0-
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