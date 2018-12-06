Механизатор попал под колеса своего трактора в Пинском районе

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе механизатор попал под колеса своего трактора. Мужчина с множественными травмами госпитализирован, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 5 декабря около 9.30. Трактором "Беларус" с кормораздачиком управлял житель деревни Гальцы 1960 года рождения. Он остановился перед закрытыми воротами молочно-товарной фермы, а когда покинул кабину, машина самопроизвольно начала движение и наехала на него. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.
Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-
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