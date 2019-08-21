Механизаторы в Чаусском районе похитили 630 л дизтоплива

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух механизаторов Чаусского района по факту хищения дизтоплива, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Механизаторы сельхозпредприятия, 52-летний житель Чаусского района и 34-летний житель райцентра, в период с июля по август 2019 года похитили путем присвоения либо растраты с зерноуборочного комбайна 630 л дизельного топлива более чем Вr1 тыс.

Установлено, что подозреваемые систематически похищали окрашенное дизельное топливо с комбайна, которое выдавалось для работ во время уборочной кампании. Впоследствии они его списывали, внося в путевые листы ложные сведения, а на деле реализовывали среди местных жителей.

В настоящее время действия злоумышленников квалифицированы, как присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Им грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.-0-