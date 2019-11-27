27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджер фирмы вымогал у пенсионера деньги. Права престарелого мужчины защитила прокуратура Московского района Минска, сообщили БЕЛТА в службе информации городской прокуратуры города Минска.

Мужчина 1936 года рождения обратился в прокуратуру с жалобой на принятое территориальным УВД решение о прекращении дела об административном правонарушении. Он подробно описал произошедшую с ним ситуацию, которая стала поводом для его обращения в органы внутренних дел.

В конце августа возле подъезда к нему подошел ранее незнакомый мужчина. Он обвинил пенсионера в том, что тот вызвал сотрудников ГАИ, которые наложили на него штраф за нарушение правил остановки и стоянки. Затем мужчина стал вымогать у пенсионера деньги в размере Br130 - именно столько якобы было потрачено на уплату штрафа. В случае непередачи этой суммы в течение 5 минут он угрожал повредить окна и поджечь квартиру престарелого.

В прокуратуре истребовали и изучили материалы дела. Выяснилось, что сотрудники УВД провели проверку поверхностно: свидетелей произошедших событий не опросили, мер к установлению лица, совершившего в отношении пенсионера противоправные деяния, не приняли. Прокуратура Московского района Минска отменила постановление о прекращении дела об административном правонарушении и поручила начальнику УВД провести проверку. Неустановленным лицом оказался менеджер в одной из частных компаний, который в конце августа действительно привлекался к административной ответственности за нарушение правил парковки автомобиля.

Мужчина признал, что через несколько дней после наложения штрафа он, возвращаясь домой в нетрезвом виде, увидел возле подъезда пожилого мужчину и предположил, что именно он и вызвал сотрудников ГАИ. Пенсионер отрицал свою причастность к этому, но в его сторону все равно были угрозы и вымогательство.

По этому факту возбудили уголовное дело о вымогательстве. Обвиняемый признал вину, раскаялся и принял меры к возмещению причиненного потерпевшему ущерба. В результате прокуратура района приняла решение о прекращении уголовного дела и освобождении мужчины от уголовной ответственности с привлечением к административной.-0-