12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджер стала фигуранткой уголовного дела за присвоение денег клиентов, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Ивацевичах сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку по факту недостачи Br6 тыс. в коммерческой организации. Установлено, что деньги похитила 34-летняя сотрудница предприятия. Заключая договоры на изготовление мебели в рассрочку, женщина не указывала в отчетах сведения о предоплате и забирала деньги заказчиков себе.

Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-