Менеджер турагентства в Могилеве обманывала клиентов

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве менеджер турагентства обманывала клиентов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сразу несколько жителей областного центра обратились в Ленинский РОВД Могилева с заявлением о том, что не получили обещанных им туристических услуг. Могилевчане лишились почти Br27 тыс.

Правоохранители установили, что всех желающих отправиться в другую страну обслуживала одна и та же женщина - 32-летняя жительница Могилевской области. Она заключала договоры о раннем бронировании туров под 100% предоплату. Женщина не выполняла свои договорные обязательства, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Под различными предлогами она забирала копии документов у своих клиентов, чтобы те не могли обратиться в милицию - на руках у них не было подтверждающих документов. Могилевчане, не дождавшись путешествий, обратились в РОВД.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело. -0-