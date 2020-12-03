"Мерседес" снес столб и парализовал движение по магистрали в Гродно

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно "Мерседес" снес столб и на час парализовал движение по одной из основных магистралей города. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 2 декабря на улице Весенней. "Мерседес" под управлением 45-летней женщины вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередачи. Столб упал на легковушку, а затем в нее врезался ехавший следом "Рено".

"В результате ДТП серьезных травм никто не получил. Но из-за обрыва линии электропередачи движение на участке было парализовано более чем на час", - сказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-