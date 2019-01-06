"Мерседес" совершил наезд на два легковых автомобиля и пешехода на МКАД

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по г. Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 6 января 2019 года около 12 часов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
50-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигался по 28-ому километру внешнего кольца МКАД, затем выехал за пределы проезжей части и на обочине совершил наезд на два легковых автомобиля и пешехода. Пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из больниц Минска.
Следователь совместно с экспертом и сотрудниками ГАИ провел осмотр места происшествия. Назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются свидетели и очевидцы.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.-0-
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