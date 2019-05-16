Мертвый младенец обнаружен на берегу реки в Бресте

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители обнаружили труп младенца на берегу реки Мухавец, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

В Московский РОВД Бреста поступило сообщение из Брестской городской детской поликлиники №1. Медики рассказали, что 10 мая из роддома была выписана дочь гражданки Туркменистана 1990 года рождения, женщина является слушательницей курсов одного из университетов областного центра. Девочка родилась 17 марта недоношенной и находилась под наблюдением медиков. После выписки педиатр поликлиники пошла по указанному матерью адресу на осмотр. Дверь квартиры никто не открыл, а в телефонном разговоре женщина отказалась называть врачу местонахождение ребенка. Руководство учреждения здравоохранения обратилось в милицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение матери. На вопросы оперативников она отвечала путано, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. "В итоге женщина сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая. А она якобы испугалась ответственности и труп оставила на берегу реки, но не помнит, где именно", - рассказала Анна Иващенко.

Правоохранители оперативно обнаружили труп ребенка. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, тело направлено на экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти младенца.-0-