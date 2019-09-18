Металлическая балка упала на электросварщика на заводе в Слуцке

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого на производстве пострадал работник. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

Сегодня в цеху по производству грузоподъемной техники ОАО "Крановый завод" в Слуцке во время работ по плазменной резке металла одна из металлических балок упала на электросварщика. С травмами 19-летний житель Слуцка госпитализирован.

Для выяснения обстоятельств случившегося следователи незамедлительно организовали проверочные мероприятия: осмотр места происшествия, опросы работников и должностных лиц. Изымается документация, касающаяся техники безопасности, охраны труда.-0-