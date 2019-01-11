Междугородняя маршрутка съехала в кювет под Новогрудком

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка с пассажирами оказалась в кювете в Новогрудском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 10 января. Микроавтобус, следовавший по маршруту Гродно-Новогрудок, на закруглении дороги у деревни Мокрец съехал в кювет. Автомобиль уперся в насаждения неподалеку от дороги.

В Госавтоинспекции региона отметили, что в результате аварии никто не пострадал. Но беременную пассажирку маршрутки медики обследуют дополнительно.

Все обстоятельства ДТП выясняются.-0-