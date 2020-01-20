МИД оказывает содействие белорусам, пострадавшим в Австрии

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел оказывает необходимое содействие белорусам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Австрии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии внешнеполитического ведомства Андрей Шупляк.

В аварии два человека пострадали, один погиб. Она произошла в субботу около полудня по местному времени в небольшом населенном пункте Гайлитц на заснеженном участке дороги. Гражданин Италии не справился с управлением и наехал на троих пешеходов. "Все трое - граждане Республики Беларусь. Это мы подтверждаем", - рассказал официальный представитель белорусского МИД.

В настоящее время один из пострадавших, с учетом незначительных повреждений, выписан из больницы, второй человек, гражданка Беларуси, находится в больнице города Филлаха.

Андрей Шупляк подчеркнул, что оперативно установлены контакты с их родственниками. Оказывается необходимое содействие по доставке тела погибшего в Беларусь.

Двое мужчин - водители грузового автомобиля, который принадлежит литовской компании-перевозчику.-0-