Микроавтобус и фура столкнулись в Клецком районе: водитель погиб

Фото МВД
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома.
Фото МВД
Сегодня около 7.50 на 410-м км автодороги Р43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи в деревне Заельня водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 1966 года рождения, при развороте на перекрестке столкнулся с попутно движущейся фурой МАЗ. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при совершении маневров разворота и левого поворота в условиях плохой видимости (дождь, туман).-0-