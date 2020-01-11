Микроавтобус и фура столкнулись в Клецком районе: водитель погиб

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минского облисполкома.

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Сегодня около 7.50 на 410-м км автодороги Р43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи в деревне Заельня водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 1966 года рождения, при развороте на перекрестке столкнулся с попутно движущейся фурой МАЗ. От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при совершении маневров разворота и левого поворота в условиях плохой видимости (дождь, туман).-0-