Микроавтобус и грузовик столкнулись в Калинковичском районе

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе столкнулись микроавтобус и ЗИЛ, в ДТП пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла ранним утром 1 июня на автодороге Бобруйск-Мозырь-граница Украины. Предварительно установлено, что Mercedes-Benz Sprinter под управлением 34-летнего водителя столкнулся с ЗИЛ, который двигался в попутном направлении, и опрокинулся на бок.
В результате происшествия травмы получили пассажиры микроавтобуса: 38-летний мужчина, 38-летняя и 33-летняя женщины. Их доставили в больницу. В УГАИ уточнили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.-0-
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