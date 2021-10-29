Микроавтобус и мотоблок столкнулись в Лельчицком районе: пострадали 3 человека

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе столкнулись грузовой микроавтобус и мотоблок - пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 28 октября, примерно в 18.25, на автодороге Р36 Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины. 47-летний водитель "Мерседеса" столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении по одной с машиной полосе.

Травмированы 53-летний водитель и две пассажирки (25 и 49 лет) мотоблока. Всех троих доставили в больницу.-0-