Микроавтобус и пассажирский МАЗ столкнулись под Молодечно

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием пассажирского МАЗа и микроавтобуса произошла под Молодечно, водители в больнице. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня около 8.20 на 15-м км автодороги Молодечно - Воложин в деревне Полочаны. По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Молодечно-Подлесная.

Водители с различными травмами госпитализированы. 16 пассажиров МАЗа не пострадали и на другом автобусе были доставлены к месту следования.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и ГАИ, устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки, а также туманы и дожди, что может привести к гололедице на дорогах, причем визуально проезжая часть может казаться сухой и чистой. УГАИ МВД рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия во время поездок.-0-