Микроавтобус насмерть сбил школьницу в Барановичах

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах грузовой микроавтобус сбил женщину с ребенком, девочка скончалась. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 14.30. Местный житель 1962 года рождения, управляя грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, на пешеходном переходе сбил жительницу Ляховичей 1976 года рождения и ее дочь 2006 года рождения. От полученных травм девочка скончалась на месте, женщина не пострадала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.317 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств).-0-