10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус опрокинулся в районе МКАД. Информацию об этом опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, сегодня в 18.40 водитель, управляя микроавтобусом "Пежо" и двигаясь по внутреннему кольцу МКАД в третьей полосе со стороны ул.Громова в направлении ул.Шаранговича, при выборе скорости не учел погодные условия - транспортное средство занесло. Микроавтобус оказался за пределами проезжей части, затем выехал на съезд с МКАД на ул.Слободскую и столкнулся с "Фольксвагеном", после чего снова оказался за пределами дороги. Микроавтобус опрокинулся.

ГАИ просит учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.-0-