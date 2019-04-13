Микроавтобус перевернулся на М1 под Барановичами, один человек погиб

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Барановичами на трассе М1 Брест-Минск-граница РФ перевернулся грузовой микроавтобус, один человек погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

"ДТП произошло на 221-м км автодороги. По предварительной информации, грузовой микроавтобус перевернулся из-за лопнувшего колеса. Один человек ранен и находится сейчас в больнице, один погиб. Оба - жители поселка Жемчужный Барановичского района ", - рассказал Сергей Дученко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии.-0-