14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус с фурой столкнулись под Пинском - потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 13 октября около 19.50 возле деревни Бокиничи. По предварительной информации, автомобиль "Ивеко" под управлением 35-летнего водителя столкнулся с седельным тягачом с полуприцепом "Вольво FH" под управлением 65-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель микроавтобуса оказался зажат в машине, его деблокировали работники МЧС. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу. Предполагается, что он мог уснуть за рулем. Проводится проверка.-0-