Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Барановичах

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на перекрестке столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля Chevrolet находился житель Логойска 1985 года рождения. Проезжая перекресток улиц Минская и Промышленная, мужчина нарушил ПДД и столкнулся с Renault Trafic, в результате чего микроавтобус опрокинулся.

Пассажирами Renault были 10 работников одного из предприятий. Трое из них были доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи они отпущены домой.

На место аварии выехали сотрудники ГАИ.-0-