30 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла на трассе Р31 29 января около 18.00. Микроавтобус Mercedes Sprinter направлялся со стороны Минска в Мозырь. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся на бок.

По данным ГАИ, пострадавших нет. На место происшествия выезжали работники скорой медпомощи - в госпитализации никто из ехавших в маршрутке не нуждался.-0-

Фото из VK-аккаунта РАНАК