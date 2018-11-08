Микроавтобус сбил насмерть пешехода на трассе вблизи Лунинца

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе водитель микроавтобуса сбил насмерть пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 7 ноября около 5.30 на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, автомобилем "Мерседес-Спринтер 308" управлял 35-летний житель Иваново. На 366-м км дороги он сбил 38-летнего жителя Бобруйска, который шел по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. У него взята кровь на анализ. По данным ГАИ, ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности по ст.18.23 (нарушение ПДД пешеходом) КоАП.-0-